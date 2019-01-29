Serkan Tokat penaltı için VAR’a baktı

Hakem Serkan Tokat, Galatasaray-Boluspor karşılaşmasında sarı-kırmızılılara verdiği penaltıda VAR'dan yararlandı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında oynanan Galatasaray-Boluspor maçında sarı-kırmızılıların kazandığı penaltıda hakem Serkan Tokat, VAR sisteminden yararlandı. Ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Yunus Akgün, Ufuk Budak tarafından yere düşürüldü. VAR incelemesi sonucu hakem Serkan Tokat penaltı noktasını gösterdi. 77. dakikada topun başına geçen Yunus, penaltıyı gole çevirdi.

Kaynak: İHA