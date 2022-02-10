Serkan Toper kimdir? Kaç yaşında, nereli? Avukat Serkan Toper'in biyografisi

Avukat Serkan Toper'in biyografisi merak ediliyor. Bu bağlamda, Serkan Toper kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Avukat Serkan Toper'in biyografisi...

SERKAN TOPER KİMDİR?

13.03.1979 yılında Denizli’nin Sarayköy ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Kars-Kagızman’lıdır .

Türkbey Efe isminde bir erkek evlat babasıdır.

İlkokul 1-2-3 sınıfları Sivas-Yıldızeli ilçesinde tamamladıktan sonra ilkokul 4 ve 5. sınıfları, ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı.

1996 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve 2000 yılında mezun oldu. 2002 yılında İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olarak mesleğe başladı.

AVUKAT SERKAN TOPER'İN BİYOGRAFİSİ

2002 yılından bu yana serbest avukatlık yapmaktadır.

Müvekkil ağırlığını şirketler, haberciler, sanatçılar ve müzik adamları oluşturmakla, ceza hukuku , şirket danışmanlığı, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri ve de Medya hukuku ağırlıklı çalışmalar yürütmektedir.2015 -2018 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Spor ve Sanattan Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Türk Hukuk Enstitüsü Genel Sekreterliği görevini hali hazırda yürütmektedir.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı MHP Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmuştur.

Medya Hukuku, Kadına Şiddet, Yeni Anayasa konulu düzenlenen Belediye panellerine konuşmacı olarak iştirak etmiştir.

Kurucusu olduğu Ata Hukuk & Danışmanlık 2001 yılından bu yana Ankara-İstanbul-İzmir ve Samsun’da kurulu ofislerle dayanışma içinde müvekkillerine hizmet sunmaktadır.