Serkan Yusein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serkan Yusein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Serkan Yusein kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Serkan Yusein ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Serkan Yusein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serkan Yusein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Serkan Yusein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serkan Yusein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serkan Yusein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serkan Yusein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serkan Yusein 31 Mart 1996 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Серкан Кадир Юсеин şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serkan Yusein Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Milen Georgiev yapmaktadır. Serkan Yusein, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beroe Stara Zagora futbol takımında oynamaktadır. Beroe Stara Zagora takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Serkan Yusein'nin Beroe Stara Zagora ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Serkan Yusein Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serkan Yusein isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Serkan Yusein Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serkan Yusein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2013 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2013 yılında Rakovski 2011

30 Haziran 2014 yılında Botev Plovdiv

22 Ocak 2019 yılında Ludogorets

1 Ağustos 2019 yılında Tsarsko Selo

31 Aralık 2019 yılında Ludogorets

21 Temmuz 2020 yılında CSKA 1948

30 Haziran 2021 yılında Ludogorets

1 Temmuz 2021 yılında Beroe

31 Mayıs 2022 yılında Ludogorets

1 Temmuz 2022 yılında Beroe

Serkan Yusein kimdir

Serkan Yusein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serkan Yusein şuan Beroe Stara Zagora takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Botev Plovdiv (bis 4/2013)

Serkan Yusein Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Serkan Yusein nereli

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