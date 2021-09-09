Serkay Tütüncü ile ilişkisini sonlandıran İlayda Alişan ilk kez konuştu!

Beraber rol aldıkları Masumiyet adlı dizideki set arkadaşlığıyla çok konuşulan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü ikilisinin hakkında çıkan birliktelik iddiaları Bodrum tatilinde objektiflere yansıyan el ele görüntüleri ile belgelenmişti. İlişkilerini basından uzak yaşayan çift kısa bir süre önce ayrılık kararı aldı. Bu konu hakkında açıklama yapmayan ikiliden ilk açıklama güzel oyuncu İlayda Alişan'dan geldi.

"EVET İLİŞKİM BİTTİ!"

Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere rastlayan İlayda Alişan, biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Genç oyuncu, özel hayatı hakkında yöneltilen sorulara net bir cevapla karşılık vererek, "Evet, ilişkim bitti. Neden bittiği hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek hızlı adımlarla uzaklaştı. 'Kırmızı Oda' dizisinde rol alacak olan Alişan, "Bu aralar setten sete koşturuyorum. Hem dizi hem de sinema filmi için yoğun bir şekilde çalışıyorum" ifadelerini kullandı.