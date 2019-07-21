Serkay Tütüncü Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Doğum tarihi : 07.Şubat.1991

Serkay Tütüncü kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Kova

Meslek : Sporcu

Serkay Tütüncü doğum yeri : İzmir Tire

SERKAY TÜTÜNCÜ BİYOGRAFİSİ

Survivor 2016 Gönüllüler yarışmacısı

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir Tire’de doğmuştur. 2007 – 2012 tarihleri arasında İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor Kulübünde amatör olarak futbol oynadı. Ege Üniversitesinde okudu.

7 Şubat 2016 tarihinde başlayacak olan “Survivor 2016” yarışmasına Serkay Tütüncü de gönüllüler takımında katılacak.

7 Şubat 2016 tarihinde TV8ekranlarında başlayacak olan ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yapacağı “Survivor 2016” yarışması gönüllüler takımında; Aylin Şallı, Damla Can, Efecan Dianzenza, Gizem Kerimoğlu, Gizem Memiç, Gülnihal Candan, İbrahim Giydirir, Semih Öztürk, Serkay Tütüncü, Zafer Mete yarışacak.

Ünlüler takımında ise: Çağan Atakan Arslan (Soldier), Ebru Öztürk, Eda Akkaya, Ezgi Avcı, İbrahim Yattara, Nagihan Karadere, Serkan Ercan (Ütopya), Tuğba Özay, Yılmaz Morgül, Yunus Günçe ve Seda Tetik yarışacaktır.

Ünlüler Takımında yer alan Serkan Ercan (Ütopya) dokunulmazlık oyununda sol bacağından ciddi şekilde sakatlanmıştı. MR çekilmesi için hastaneye gönderildikten sonra ayağında meydana gelen sakatlık nedeniyle doktor raporu ile 14 Şubat 2016 tarihinde yarışmaya veda etti.



Serkan Ercan'ın sakatlanması sonrası Survivor yarışmacı adaylarından Spartalı Mehmet Ünlüler Takımına Serkan'ın yerine dahil oldu. 14 Şubat 2016 tarihinde yapılan Dokunulmazlık Oyununu kazanan Ünlüler Takımı tek yarışmacı adayı kalan Yağmur Özdemir'i de takımlarına kattı.

1 Ekim 2016 tarihinde 2.sezon ilk bölümü TV8'de başlayan "Para Bende" adlı her hafta başka bir ülkede, başka bir şehirde geçecek çok zevkli bir yarışmada birinci grup, Serkay Tütüncü ve Zafer Mete, ikinci grup ise Spartalı Mehmet ve Yunus Günçe olacak. Her bölümde ekipler arasında oynanacak olan oyunu kazanan bin doları alırken diğer ekip 100 dolarla 2 gün boyunca tatil yapmaya çalışacak.