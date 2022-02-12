Serkeşlik ne demek, TDK'ya göre Serkeşlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Serkeşlik ne demek? Serkeşlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi serkeşlik kelimesi. Peki serkeşlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre serkeşlik nedir, serkeşlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SERKEŞLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Serkeşlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre serkeşlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kafa tutma, başkaldırma, dikbaşlılık



SERKEŞLİK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- serkeşlik etmek

