Sermaye piyasalarının yeni yasa ile derinleşmesi bekleniyor

İSTANBUL (AA) - MURAT ASLAN - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Dr. Alp Keler, sermaye piyasaları ile ilgili yasa tasarısının, sermaye piyasalarının gelişimi ve derinleşmesinde önemli rol oynayacağını söyledi.

Keler, sermaye piyasalarında önemli değişiklikler öngören yasa tasarısına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarının değişime ihtiyacı olduğunu ifade ederek, yeni değişikliklerle "Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu" müessesesinin oluşturulacağını bildirdi.

Özellikle temerrüt ve yeniden yapılandırma söz konusu olduğunda mutabakat sağlanabilmesinin kolaylaşacağını belirten Keler, "Borçlanma aracında hüküm ve şart değişirse karşılıklı görüşülerek anlaşma imkanı oluşabilecek. Aslında bu yatırımcılar tarafından uzun zamandır beklenen gelişmeydi." dedi.





- "Aracı kurumlar da artık projeleri fonlamada aracı olabilecek"





Alp Keler, teminat yönetim sözleşmesi ve teminat yöneticileri konusunda da önemli gelişmelerin mevcut olduğunu söyledi.

Aracı kurumların bundan sonra teminatlı tahvil ihraç edebileceklerine işaret eden Keler, mevcut durumda bazı ihraçlarda rehin temin edilebildiğini ancak rehinle birlikte yatırımcı ile hak sahipleri arasındaki bağlantının tam kurulamadığını anlattı. Keler, yeni düzenlemeyle bunun görece daha da iyileştirileceğini kaydetti.

Teminatlı tahvil ihracının yeni düzenleme ile daha hızlı tahsil imkanı sağlayacağını aktaran Keler, getiri açısından bakıldığında ise bu varlıkların teminat miktarıyla getirilerinin ters orantılı olduğuna dikkati çekti.

Kitle fonlama platformlarının düzenlenen bir başka alan olduğunu belirten Keler, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Otoriteler, genelde borç verme ve sermaye üzerine olan kısımları düzenliyorlar. Yeni modelde daha önce paya dayalı olan model düzenlenmişti, şimdi borçlanmaya dayalı olan modelde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) düzenlenme yetkisi verildi. Yeni yasa ile aracı kurumlar, proje finansmanı kredisi verebilme yetkisi elde edecek. Bu alanda yatırım bankaları ve kuvvetli aracı kurumlar ön planda. Aracı kurumlarımızın uzun vadeli menkul kıymetleştirme alanında gelişmeler var. Proje finansmanı kurabiliyorlar ve kredi verebiliyorlar. Aracı kurumlar da artık projeleri fonlamada aracı olabilecekler."

Keler, sermaye piyasaları ile ilgili yasa tasarısının sermaye piyasalarının gelişimi ve derinleşmesinde önemli rol oynayacağını vurguladı.





- "Birleşme ve bölünmelere adil fiyat getiriliyor"





TSPB Başkanı Keler, önemli nitelikte işlemler maddesi ile birleşme, bölünme, tür değiştirme ve imtiyaz maddelerinde sadeleşmeye gidildiğini bildirdi.

Ayrılma haklarından kimin yararlanacağı konusunun önceki düzenlemede yeteri kadar belirli olmadığını ifade eden Keler, daha önce kıstas olarak kullanılan son 30 gün işlem fiyatı yerine yeni düzenlemeyle "adil fiyat" kavramının getirileceğini söyledi. Keler, adil fiyata SPK'nın karar vereceğini, ayrıca adil fiyatın, bu yöndeki kararların kamuya açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için kullanılacağını aktardı.

Yatırım fonları ile ilgili tüzel kişiliklerde gayrimenkul girişim sermayesi fonlarının tapu ve ticari sicil gibi işlemlerinde bazı aksamalar yaşandığına dikkati çeken Keler, bu durumun da tasarıda ele alındığını söyledi.

Keler, gündemlerinde 50-60 maddenin daha bulunduğunu, onları da dönem dönem istişare ederek gündeme getireceklerini bildirdi.





- "Halka arz açısından 2020 önemli"





Alp Keler, son dönemde sermaye piyasalarında işlem yapanların sayısında ciddi artış kaydedildiğini vurguladı.

Hisse senetlerine olan ilgide, faiz oranlarının düşmesi ile yatırımcıların alternatif arayışının önemli rol oynadığını belirten Keler, Türkiye'de halka açık şirket sayısının hala 400 civarında bulunduğunu, bu rakamın Güney Kore'de 2 bin 200, Hindistan'da 5 bin 500 olduğunu söyledi.

Keler, Türkiye'de de bu sayının zamanla artacağını ifade ederek, "2019, halka arz açısından yavaş bir yıldı ama bu yıl şirket değerlendirmelerine baktığımızda bu konuda piyasalarımızın fırsat yarattığını gözlemliyoruz. O yüzden bu senenin önemli bir dönem olmasını bekliyoruz. 2018'den itibaren halka arzlara mobil üzerinden katılım yapılabiliyor. Bu da çok önemli bir gelişme. Çünkü yeni yatırımcının gelmesini sağlıyor." diye konuştu.





- "Bu yıl bankacılık endeksinin iyi bir performans sergileyeceğini öngörüyoruz"





TSPB Başkanı Keler, geçen yıl borsanın ortalama getirisinin yüzde 26, medyana bakıldığında ise getirinin yüzde 50 seviyelerinde gerçekleştiğini kaydetti. Bazı büyük ölçekli şirketlerin 2019'da baskı altında kalmış olması sebebiyle bu farkın oluştuğunu ifade eden Keler, teknoloji hisselerinde yaşanan hareketliliğin genele yayılmasını beklediklerini aktardı.

Keler, "Ayrıca, borsanın genel olarak yükselebilmesi için endekste önemli ağırlığı olan bankacılık endeksinin yükselmesi gerekiyor. Bu yıl bankacılık endeksinin iyi bir performans sergileyeceğini öngörüyoruz." dedi.

Yatırım kültürünü daha da tabana yayabilmek için yatırım süresini bir miktar daha uzatmak gerektiğine işaret eden Keler, yatırımcıların, yatırım uzmanlarıyla yakın çalışarak spekülatif hareketlerden uzak durmalarını tavsiye ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA