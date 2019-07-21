Sermin Hürmeriç Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERMİN HÜRMERİÇ KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1947

Sermin Hürmeriç kaç yaşında :

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Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Dizi Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Sermin Hürmeriç doğum yeri : Trabzon

SERMİN HÜRMERİÇ BİYOGRAFİSİ

Sermin Hürmeriç, 1947 yılında Trabzon’da doğmuştur. Babası subay olduğu için tayinlerle sık sık şehir değiştirmişlerdir. Babası emekli olduktan sonra Ankara’ya yerleşmişlerdir. Lise ve Üniversite eğitimini Ankara’da tamamladı. Ankara Kız Lisesini bitirdikten sonra Devlet Konservatuarları sınavlarına girerek başarılı oldu.

Ankara Devlet Konservatuarından 1970 yılında mezun oldu. 1970 yılında Ankara Devlet Tiyatroları kadrolarına katıldı. Bugüne kadar başta tiyatro olmak üzere birçok oyunda, Sinema filmlerinde ve dizilerde rol aldı.

1974 yılında başlayan “Kaynanalar” dizisinde Tekin Akmansoy, Leman Çıdamlı, Defne Yalnız, Sevda Aydan, Ege Aydan, Münir Caner ile beraber rol aldı.

1987 yılında Yönetmenliğini Yavuz Turgul’un yaptığı ve Şener Şen ile tanışıp evlendiği “Muhsin Bey” adlı sinema filminde Şener Şen ve Uğur Yücel ile birlikte oynadı.

1996 yılında Yönetmenliğini Yavuz Turgul’un yaptığı başrollerini Şener Şen ve Uğur Yücel'in paylaştığı “Eşkıya” filminde Sermin Hürmeriç, Keje karakterini canlandırırken diğer rollerde ise Kamran Usluer, Yeşim Salkım, Özkan Uğur, Necdet Mahfî Ayral, Kayhan Yıldızoğlu, Güven Hokna, Settar Tanrıöğen, Ümit Çırak oynadı.

2002 yılında “Ekmek Teknesi” adlı dizide Savaş Dinçel, Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın, Cem Kılıç, Açelya Akkoyun, Hasan Kaçan ile beraber oynadılar.

2014 yılında “Mihrap Yerinde” adlı komedi dizi filminde Yasemin Yalçın, Zafer Algöz, Kadir Çöpdemir, Selahattin Taşdöğen ile beraber rol aldı.

Sermin Hürmeriç, 1989 yılında oyuncu Şener Şen ile evlendi. 2000 yılında boşandılar.



Ödülleri :

2002 - 7. Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu "Son" filmi.

1973 - Sanat Sevenler Derneği tarafından en iyi kadın oyuncu ödülü, Necati Cumalı’nın “Nalınlar” oyunu ile

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

2001 - Bankta İki Kişi: Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1999 - Ferhat ile Şirin: Nazım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1995 - IV. Murat: Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1995 - Saat 9.05: Nezihe Araz - Tiyatro Bakış

1992 - Ferhatın Yeni Acıları: Yüksel Pazarkaya - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1990 - Budala: Fyodor Dostoyevski/Simon Gray - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1988 - Rüzgarlı Kadın: Özel Arabul - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1986 - Tohum Ve Toprak: Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1984 - Kuşlar İzmir Üstüne Uçar: Mehmet Büyükağaoğlu - İzmir Devlet Tiyatrosu

1983 - Amadeus (oyun): Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1982 - Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe: Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu

1982 - Üç Kız Kardeş: Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu

1981 - Taş Bademleri: Remzi Özçelik - Ankara Devlet Tiyatrosu

1980 - Kadınlar Da Savaşı Yitirdi: Curzio Malaparte - Ankara Devlet Tiyatrosu

1978 - Eskicinin Tazesi: Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu

1974 - Yunus Emre (oyun): Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu

1974 - Dirlik Düzenlik: Oktay Rifat - Ankara Devlet Tiyatrosu

1973 - Nalınlar: Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu

1972 - Yanlışlıklar Komedyası): William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu

1970 - Akçalı Kel Memet: Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu

1971 - Altı Kişi Yazarını Arıyor: Luigi Pirandello - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1970 - Kanlı Düğün: Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu

1970 - Ali Baba ve Kırk Haramiler: Vadeha Atiyeh - Ankara Devlet Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Mihrap Yerinde (Gülümser) (TV Dizisi)

2013 - Benim Hala Umudum Var (Emel) (TV Dizisi)2013

2012 - Araf Zamanı (TV Dizisi)

2011 - Huzurum Kalmadı (Nigar) (TV Dizisi)

2010 - Sevgi Bağlayınca (TV Dizisi)

2010 - Eşrefpaşalılar (Eleni) (Sinema Filmi)

2009 - Zoraki Başkan (Gönül) (TV Dizisi)

2009 - Aile Reisi (Tülin Anne) (TV Dizisi)

2008 - Serçe (Gülşen Karatlı) (TV Dizisi)

2007 - Sinekli Bakkal (Sabiha) (TV Dizisi)

2007 - Leylan (Şiraz) (TV Dizisi)

2007 - Güzel Günler (Nezaket) (TV Dizisi)

2006 - Hayat Türküsü (Gülcihan) (TV Dizisi) (Hayat’ın Annesi)

2006 - Adak (Raziye) (TV Dizisi)

2002 - Sana Bayılıyorum (TV Dizisi)

2002 - Gülbeyaz (Neriman Demiroğlu) (TV Dizisi)

2002 - Ekmek Teknesi (Ayhan) (TV Dizisi)

2002 - Altın Saçlı Kız (TV Filmi)

2001 - Son (Suzan) (Sinema Filmi)

1999 - Umut Yolcuları (TV Dizisi)

1998 - Güzel Günler (TV Dizisi)

1996 - Solgun Bir Sarı Gül (Aliye) (Sinema Filmi)

1996 - Eşkıya (Keje) (Sinema Filmi)

1992 - Gölge Oyunu (Pavyon Çalışanı) (Sinema Filmi)

1990 - Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

1989 - Cahide (Hale Soygazi Seslendirmesi) (TV Dizisi)

1988 - Kaynanalar (Nur Hakmen) (TV Dizisi)

1987 - Yaprak Dökümü (Sevtap Parman Seslendirmesi) (TV Dizisi)

1987 - Yakışıklı (Güzin Özipek Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1987 - Muhsin Bey (Sevda) (Sinema Filmi)

1985 - Bu İkiliye Dikkat (Serpil Çakmaklı Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1985 - Aşık Oldum (Şehnaz Dilan Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1984 - O'na Çirkin Kral Derlerdi ( (archive footage) (as Sermin Sen)) (Sinema Filmi)

1984 - Bir Yudum Sevgi (Hale Soygazi Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1983 - Kartallar Yüksek Uçar (Meral Gökçe Seslendirmesi) (TV Dizisi)

1978 - Denizin Kanı (O.Aydoğan Seslendirmesi) (TV Dizisi)

1975 - Kaynanalar (Nur) (Sinema Filmi)

1974 - Kaynanalar (Nur Hakmen) (TV Dizisi)

1973 - Umut Dünyası (Sinema Filmi)

1971 - Ağıt (Doktor) (Sinema Filmi)