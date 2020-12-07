Sermiyan Midyat'tan Türkiye özlemi: ''ABD'ye gelince kıymetini anladım''
ABD'de iş görüşmesine giden oyuncu Sermiyan Midyat, ABD'deki koronavirüs tedbirleriyle ilgili gözlemlerini çektiği videoda aktararak takipçileriyle paylaştı. Videoda Sermiyan Midyat, "Belki linç edileceğim ama..." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya övgülerini dile getirdi.
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07 Aralık 2020 Pazartesi 13:50
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