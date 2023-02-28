Serob Galstyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serob Galstyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serob Galstyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serob Galstyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serob Galstyan 23 Eylül 2002 tarihinde Masis şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Սերոբ Գալստյան şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serob Galstyan Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Serob Galstyan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat Yerevan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Serob Galstyan'nin FC Ararat Yerevan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Serob Galstyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serob Galstyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Serob Galstyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serob Galstyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında FC Ani

6 Şubat 2020 yılında Torpedo

1 Eylül 2020 yılında Ararat II

29 Temmuz 2021 yılında BKMA Erivan

1 Temmuz 2022 yılında Ararat Yerevan

Serob Galstyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serob Galstyan şuan FC Ararat Yerevan takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.