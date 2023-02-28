Serob Grigoryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serob Grigoryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serob Grigoryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serob Grigoryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serob Grigoryan 4 Şubat 1995 tarihinde Vladikavkaz şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ermenistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Григорян Сероб Давидович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serob Grigoryan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HG Partners Management yapmaktadır. Serob Grigoryan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alashkert Yerevan futbol takımında oynamaktadır. Alashkert Yerevan takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Serob Grigoryan'nin Alashkert Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Serob Grigoryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serob Grigoryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Serob Grigoryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serob Grigoryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Akad. Togliatti

1 Ocak 2013 yılında KS Samara II

1 Temmuz 2014 yılında Shirak Gyumri

31 Aralık 2014 yılında KS Samara II

17 Ağustos 2015 yılında Zenit Penza

31 Aralık 2015 yılında KS Samara II

4 Şubat 2016 yılında Pyunik Erivan

11 Temmuz 2022 yılında BKMA Erivan

30 Ocak 2023 yılında Alashkert

Serob Grigoryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serob Grigoryan şuan Alashkert Yerevan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Serob Grigoryan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan takımında 21 numaralı formasıyla 5 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.