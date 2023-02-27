Seroj Titizian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seroj Titizian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seroj Titizian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seroj Titizian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seroj Titizian 1 Şubat 2000 tarihinde Krasnodar şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ermenistan,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Սերոժ Թիթիզյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seroj Titizian Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seroj Titizian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Seroj Titizian'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seroj Titizian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seroj Titizian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seroj Titizian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seroj Titizian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2020 yılında Ararat II

1 Ocak 2021 yılında Ararat Yerevan

23 Temmuz 2021 yılında BKMA Erivan

13 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2022 yılında UN Käerjeng 97

Seroj Titizian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seroj Titizian şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Seroj Titizian Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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