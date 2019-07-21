Serpil Barlas Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERPİL BARLAS KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1957

Serpil Barlas kaç yaşında :

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Meslek : Şarkıcı

Serpil Barlas doğum yeri : İstanbul

SERPİL BARLAS BİYOGRAFİSİ

Serpil Barlas, 1957 yılında İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Serpil Polat’dır. Annesi Türk müziği solisti Aysel İpar, babası Kazım Polat’dır.

1960'lı yıllarda şehir tiyatrolarında oyunculuğa başlayan Serpil Barlas, Zamanın ünlü orkestralarında solistlik yapmıştır.

1970 yılında Hafta Sonu dergisinin açtığı, jüri başkanlığını Ajda Pekkan’ın yaptığı Altın Ses Yarışması'nda “Sensiz Yıllarda” adlı şarkısı ile birinci olan Nilüfer'in ardından ikinci oldu. Bu yarışmada Sezen Aksualtıncı olmuştu.

1976-1978 yılları arasında birkaç 45'lik plak doldurduş ve bunların arasında en çok Oldu Olanlar (Dibi Dibi Da) adlı parça ile adından söz ettirdi. 1978 yılında Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finalinde "Yaşamaya Bak" isimli şarkı ile katıldı.

1978 yılında ABD'de Florida'ya yerleşerek bu ülkede 15 sene ikamet etmiştir. Amerikalı bir pilot ile evlendi. 1993 yılında boşanıp Türkiye'ye döndü.

Serpil Barlas, Türkiye'ye döndükten sonra AIDS ile mücadelede öncülük yaptı.

Serpil Barlas, Flash TV'de 1998-2001 seneleri arasında "Serpil Barlas'la Kurdele" adlı televizyon programını hazırlayıp sundu.



45'lik Plakları :

1976 - Hangisi - İlk ve Son

1976 - Oldu Olanlar (Dibi Dibi Da) - Yandım Aşkınla Ben

1977 - Biricik Sevgilim - Ne Olur Ne Olmaz

1977 - Dert Etmem Kendime - İlk Sevgilimdi O

1978 - Sensiz Bir Hiçim / Farkın Kalmadı

1978 - Yaşamana Bak - Yaşamana Bak (Enstrümental)

1979 - Farkın Kalmadı - Sensiz Bir Hiçim

Albümleri :

1994 - Serpil'in Dünyası

1998 - Efkarım Tarumar

Filmleri :

Oyuncu :

1995 - Kader (TV Dizisi)

1976 - Tantana Kardeşler (Zerafet) (Sinema Filmi)

1976 - Kanunun Kuvveti (Sinema Filmi)