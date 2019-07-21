Serpil Barlas Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
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SERPİL BARLAS KİMDİR?
Doğum tarihi : ??.??.1957
Serpil Barlas kaç yaşında :
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Meslek : Şarkıcı
Serpil Barlas doğum yeri : İstanbul
SERPİL BARLAS BİYOGRAFİSİ
Serpil Barlas, 1957 yılında İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Serpil Polat’dır. Annesi Türk müziği solisti Aysel İpar, babası Kazım Polat’dır.
1960'lı yıllarda şehir tiyatrolarında oyunculuğa başlayan Serpil Barlas, Zamanın ünlü orkestralarında solistlik yapmıştır.
1970 yılında Hafta Sonu dergisinin açtığı, jüri başkanlığını Ajda Pekkan’ın yaptığı Altın Ses Yarışması'nda “Sensiz Yıllarda” adlı şarkısı ile birinci olan Nilüfer'in ardından ikinci oldu. Bu yarışmada Sezen Aksualtıncı olmuştu.
1976-1978 yılları arasında birkaç 45'lik plak doldurduş ve bunların arasında en çok Oldu Olanlar (Dibi Dibi Da) adlı parça ile adından söz ettirdi. 1978 yılında Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finalinde "Yaşamaya Bak" isimli şarkı ile katıldı.
1978 yılında ABD'de Florida'ya yerleşerek bu ülkede 15 sene ikamet etmiştir. Amerikalı bir pilot ile evlendi. 1993 yılında boşanıp Türkiye'ye döndü.
Serpil Barlas, Türkiye'ye döndükten sonra AIDS ile mücadelede öncülük yaptı.
Serpil Barlas, Flash TV'de 1998-2001 seneleri arasında "Serpil Barlas'la Kurdele" adlı televizyon programını hazırlayıp sundu.
45'lik Plakları :
1976 - Hangisi - İlk ve Son
1976 - Oldu Olanlar (Dibi Dibi Da) - Yandım Aşkınla Ben
1977 - Biricik Sevgilim - Ne Olur Ne Olmaz
1977 - Dert Etmem Kendime - İlk Sevgilimdi O
1978 - Sensiz Bir Hiçim / Farkın Kalmadı
1978 - Yaşamana Bak - Yaşamana Bak (Enstrümental)
1979 - Farkın Kalmadı - Sensiz Bir Hiçim
Albümleri :
1994 - Serpil'in Dünyası
1998 - Efkarım Tarumar
Filmleri :
Oyuncu :
1995 - Kader (TV Dizisi)
1976 - Tantana Kardeşler (Zerafet) (Sinema Filmi)
1976 - Kanunun Kuvveti (Sinema Filmi)
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