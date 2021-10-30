80’li ve 90’lı yılların sahne hayatına damga vuran şarkıcı Serpil Benay magazin gündeminde yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyor. Bir magazin programının canlı yayınında yaptığı İbrahim Tatlıses itirafı ile gümdeme bomba gibi düştü. Peki Serpil Benay kimdir? Nereli, kaç yaşında? Serpil Benay ile İbrahim Tatlıses arasında ne yaşandı? İşte Serpil Benay Biyografisi...

SERPİL BENAY KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1982 yılında Köşk Gazinosu'nda Zeki Müren'in kadrosunda sahneye çıkarak adını duyurdu. Maksim Gazinosu ve birçok mekanda solistlik yaptığı zaman döneminin assolistlerinden biri olarak görülüyordu.

Albümü çıkmadan kısa bir süre içerisinde "Gece Klüpleri Kraliçesi" olarak basında adından söz ettirdi.

1985'te çıkarttığı ilk albümü "Mucize" ve ardından 1992 "Bir daha söyle", 2000 "Elimi sallasam ellisi" albümleri ile çıkış yaptı. Berhan Şimşek, Murat Soydan, Engin Çağlar ve Salih Güney gibi jönlerle 13 sinema filminde başrol oynayarak Yeşilçam'da da boy gösterdi.

SERPİL BENAY İLE İBRAHİM TATLISES ARASINDA NE YAŞANDI?

Serpil Benay, 25-30 yıl önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradığını belirterek yaşadığı olayın ardından kariyerinin noktalandığını belirterek, "İsmim öne çıksın diye yapmıyorum bunu. Benim böyle şeylere ihtiyacım yok. Öyle bir şey yaşandığı için erkek arkadaşım ayaklandı. O zaman bir sürü olaylar oldu. O da benim bitişim oldu. Tam bitirdiler beni" açıklamalarda bulundu.

"İbrahim Tatlıses'in mağdurlarını çağırırsan burada 5 sene her gün program yaparsın. Bazı insanlar utanıyor. Ben de utanıyordum ama sonra ben ne yaptım da utanıyım ki dedim." açıklamalarında bulunmuştu.

Serpil Benay'dan yıllar sonra gelen şok taciz itirafı! "İbrahim Tatlıses'in mağdurlarını çağırırsan burada 5 sene program yaparsın"