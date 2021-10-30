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Serpil Benay'dan yıllar sonra gelen şok taciz itirafı! "İbrahim Tatlıses'in mağdurlarını çağırırsan burada 5 sene program yaparsın"

Serpil Benay'ın itirafları gündeme bomba gibi düştü... Gökay Kalaycıoğlu'nun Uçankuş TV'de yayınlanan programına konuk olan şarkıcı Serpil Benay, yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradığı iddialarında bulundu. Şarkıcı Benay, "Bu olay benim bitişim oldu" dedi.

Serpil Benay'dan yıllar sonra gelen şok taciz itirafı! "İbrahim Tatlıses'in mağdurlarını çağırırsan burada 5 sene program yaparsın"

80’li ve 90’lı yılların sahne hayatına damga vuran şarkıcı Serpil Benay, Uçankuş Tv'de yayınlanan Cumartesi Magazin'in bugünkü konuğu oldu.

Canlı yayında açıklamalar yapan Benay, İbrahim Tatlıses hakkında çok çarpıcı iddialarda bulundu.

"BENİ BİTİRDİLER"

Serpil Benay, 25-30 yıl önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradığını belirterek yaşadığı olayın ardından kariyerinin noktalandığını söyleyen şarkıcı, "İsmim öne çıksın diye yapmıyorum bunu. Benim böyle şeylere ihtiyacım yok. Öyle bir şey yaşandığı için erkek arkadaşım ayaklandı. O zaman bir sürü olaylar oldu. O da benim bitişim oldu. Tam bitirdiler beni" dedi.

Serpil Benay'dan yıllar sonra gelen şok taciz itirafı! İbrahim Tatlıses'in mağdurlarını çağırırsan burada 5 sene program yaparsın

"İBRAHİM TATLISES'İN MAĞDURLARINI ÇAĞIRSAN BURADA 5 SENE PROGRAM YAPARSIN"

Leyla Adalı'nın İbrahim Tatlıses'in tacizine uğradığını itiraf etmesinin üzerine konuşan Serpil Benay, sözlerine şöyle devam etti: "Böyle şeyler bana çok geliyor. Gazino kulisler ve televizyonlarda herkes aynı şeyleri yaşıyor. İbrahim Tatlıses'in mağdurlarını çağırırsan burada 5 sene her gün program yaparsın. Bazı insanlar utanıyor. Ben de utanıyordum ama sonra ben ne yaptım da utanıyım ki dedim. Ya da Leyla Adalı niye utansın ki?" şeklinde konuştu.

{TITLE_STRIP}Serpil Benay kimdir? Nereli, kaç yaşında? Serpil Benay ile İbrahim Tatlıses arasında ne yaşandı?

 

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