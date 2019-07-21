Serpil Cansız Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERPİL CANSIZ KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1987

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Serpil Cansız doğum yeri : Trabzon

SERPİL CANSIZ BİYOGRAFİSİ

2. sezon Show TV Bu Tarz Benim yarışmacısı

Serpil Cansız, 1987 yılında Trabzon’da doğmuştur. İstanbul'da ailesi ile birlikte yaşamaktadır. Çocukluğundan bu yana dans eğitimi aldı.

1.63 cm. Boyunda ve 49 kilo olan Serpil Cansız, dans eğitmeni olarak çalışmaktadır.

2015 yılında; sunuculuğunu Ebru Akel’in yaptığı ve Jüri koltuğunda renkli kişiliğiyle ünlü modacı Cemil İpekçi, tasarımcı Umut Eker ile stil danışmanı Sibel Arna ve model Chloe Loughnan’ın oturduğu Show TV 2. sezon “Bu Tarz Benim” yarışmasına yarışmacı olarak katıldı. Diğer yarışmacılar; Aygün Aydın, Buse Akbaşak, Çağla Yıldırım, Duygu Harman, Ecem Akkaya, İdil Naz Kaluç, İrem Özcan (Sonja), Lidya Brylova, Müge Ökmen, Nazlı Tepetaş, Öykü Ekinci, Özde Özkan, Nil Anka, Serpil Gök olmuştur.