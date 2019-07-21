Serpil Çevikcan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERPİL ÇEVİKCAN KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1967

Serpil Çevikcan kaç yaşında :

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Meslek : Gazeteci

Serpil Çevikcan doğum yeri : Ankara

SERPİL ÇEVİKCAN BİYOGRAFİSİ

Halen Milliyet Gazetesi Ankara Temsilciliği görevi yapmaktadır.

Serpil Çevikcan, 1967 yılında Ankara’da doğmuştur. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.

Serpil Çevikcan, meslek hayatına 1987 yılında Milliyet Gazetesi Ankara Bürosunda başladı. Başbakanlık muhabirliği, Cumhurbaşkanlığı muhabirliği ve haber müdürü yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2000-2013 yılları arasında Milliyet gazetesinde haber müdürlüğü yaptı ve (Satır Arası) köşede köşe yazıları kaleme aldı.

Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Derneği üyesi olan Serpil Çevikcan halen Milliyet Gazetesi Ankara Temsilciliği görevi yapmaktadır.