Serpil Çevikcan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?
Serpil Çevikcan Kimdir? Biyografisi, Hayatı, Özgeçmişi, Doğum yeri, Doğum Tarihi, Fotoğrafı Kaç Yaşında, Memleketi ve Nereli Olduğu? Serpil Çevikcan hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde…
SERPİL ÇEVİKCAN KİMDİR?
Doğum tarihi : ??.??.1967
Serpil Çevikcan kaç yaşında :
Kilo & Boy :
Burcu :
Meslek : Gazeteci
Serpil Çevikcan doğum yeri : Ankara
SERPİL ÇEVİKCAN BİYOGRAFİSİ
Halen Milliyet Gazetesi Ankara Temsilciliği görevi yapmaktadır.
Serpil Çevikcan, 1967 yılında Ankara’da doğmuştur. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.
Serpil Çevikcan, meslek hayatına 1987 yılında Milliyet Gazetesi Ankara Bürosunda başladı. Başbakanlık muhabirliği, Cumhurbaşkanlığı muhabirliği ve haber müdürü yardımcılığı görevlerinde bulundu.
2000-2013 yılları arasında Milliyet gazetesinde haber müdürlüğü yaptı ve (Satır Arası) köşede köşe yazıları kaleme aldı.
Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Derneği üyesi olan Serpil Çevikcan halen Milliyet Gazetesi Ankara Temsilciliği görevi yapmaktadır.
HABERE YORUM KAT