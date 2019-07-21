Serpil Gök Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERPİL GÖK KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1991

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Serpil Gök doğum yeri : İstanbul

SERPİL GÖK BİYOGRAFİSİ

2. sezon Show TV Bu Tarz Benim yarışmacısı

Serpil Gök, 1991 yılında İstanbul’da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesinden 2014 yılında mezun oldu.

Oyuncu olmayı hayal eden ve 1.70 cm. Boyunda, 53 kilo olan Serpil Gök, pilates yapıyor, tiyatro ve sinema ile ilgileniyor.

2014 Aralık ayında İlker Ayrık’ın sunduğu “Ben Bilmem Eşim Bilir” adlı yarışmaya Serpil Gök- Zülfü Sekmen çifti olarak katıldı.

2015 yılında; sunuculuğunu Ebru Akel’in yaptığı ve Jüri koltuğunda renkli kişiliğiyle ünlü modacı Cemil İpekçi, tasarımcı Umut Eker ile stil danışmanı Sibel Arna ve model Chloe Loughnan’ın oturduğu Show TV 2. sezon “Bu Tarz Benim” yarışmasına yarışmacı olarak katıldı. Diğer yarışmacılar; Aygün Aydın, Buse Akbaşak, Çağla Yıldırım, Duygu Harman, Ecem Akkaya, İdil Naz Kaluç, İrem Özcan (Sonja), Lidya Brylova, Müge Ökmen, Nazlı Tepetaş, Öykü Ekinci, Özde Özkan, Serpil Cansız, Nil Anka olmuştur.