Serpil Gül kimdir? Kaç yaşında? Yeşilçam'ın efsane isimlerinde Serpil Gül yeniden televizyon ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Peki Serpil Gül kimdir? Kaç yaşında? Masumlar Apartmanı Meryem kimdir? Serpil Gül son hali...

SERPİL GÜL KİMDİR?

Usta oyuncu Serpil Gül, 1962’de Ankara’da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Sayısız tiyatro oyununda boy gösteren Gül, dizi ve filmlerde de yer aldı.

Serpil Gül, Kırık Kanatlar dizisinde oynadı sonrasında ise Böyle Bitmesin, Benim İçin Üzülme dizilerinde bulundu. 2017'de Ölene Kadar dizisinde Sabiha karakterine hayat verdi. 2018’de Kanal D ekranlarına gelen Bir Umut Yeter adlı dizide Hacer Özkan karakterini canlandırdı. Hisarbuselik (2006) dizisinin de senaryosunu kaleme aldı.

DİZİLERİ

Ölene Kadar (Sabiha, 2016)

Yaralı Yürek (Cevriye, 2007)

Kırık Kanatlar (Lena, 2005)

FİLMLERİ

Körfez (Nihal, 2017)

Mucize (Güle'nin Annesi, 2014)

Benim İçin Üzülme (Meryem, 2012)