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Serpil Sarı kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Ekranların fenomen programı İbo Show'a konuk olan Serpil Sarı, sesiyle dikkat çekerken hayatı da izleyici tarafından merak konusu oldu. Peki Serpil Sarı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Serpil Sarı kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Bu hafta İbo Show'un konukları arasında yer Serpil Sarı, güçlü sesi ile merak edilirken aram motorlarında araştırmaya başlandı. Peki Serpil Sarı kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

SERPİL SARI KİMDİR?

Sesiyle dikkat çeken 40'lı yaşlarındaki şarkıcı Serpil Sarı, bir zamanlar İbrahim Tatlıses'in vokalistliğini yapmasıyla tanınmaktadır. Yıllarca Tatlıses'in vokalistliğini yapmasının ardından solo kariyerine devam ederek albümler çıkardı. Albümleri oldukça beğenilen Sarı, 2010 Tecelli ve 2015 yılında da Misafir albümünü müzikseverlerin beğenisine sunmuştur.

TRT'de bir dönem sanatçılık yapmış olan Sarı, müzik kariyerinde halen daha çalışmalara devam etmektedir.

Serpil Sarı kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Serpil Sarı kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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