Bu hafta İbo Show'un konukları arasında yer Serpil Sarı, güçlü sesi ile merak edilirken aram motorlarında araştırmaya başlandı. Peki Serpil Sarı kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

SERPİL SARI KİMDİR?

Sesiyle dikkat çeken 40'lı yaşlarındaki şarkıcı Serpil Sarı, bir zamanlar İbrahim Tatlıses'in vokalistliğini yapmasıyla tanınmaktadır. Yıllarca Tatlıses'in vokalistliğini yapmasının ardından solo kariyerine devam ederek albümler çıkardı. Albümleri oldukça beğenilen Sarı, 2010 Tecelli ve 2015 yılında da Misafir albümünü müzikseverlerin beğenisine sunmuştur.

TRT'de bir dönem sanatçılık yapmış olan Sarı, müzik kariyerinde halen daha çalışmalara devam etmektedir.