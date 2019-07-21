Serpil Timuray Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERPİL TİMURAY KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1970

Serpil Timuray kaç yaşında :

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Meslek : Üst Düzey Yönetici

Serpil Timuray doğum yeri : İstanbul

SERPİL TİMURAY BİYOGRAFİSİ

Ocak 2014'ten bu yana Vodafone Grubu Dünya İcra Kurulu'nda yer alan Serpil Timuray 1 Ekim 2018 tarihi itibarıyla Vodafone Grubu Avrupa Bölge CEO'su olarak görev yapacak.

Serpil Timuray, 1970 yılında İstanbul’da doğmuştur. Lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi ve Amerika’da North Carolina Asheville High School’da tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesinde okuyup mezun oldu.

Serpil Timuray,iş hayatına 1991 yılında Procter&Gamble pazarlama departmanında başladı. 1999 yılında DanoneSAbünyesine DanoneSA Tikveşli Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu üyesi olarak katıldı. Bir süre kurumun Satış ve Pazarlama Direktörlüğünü birlikte yürüten Serpil Timuray; Haziran 2002’de DanoneSA Süt Ürünleri Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı oldu.

DanoneSA şirketlerinin Danone Grubu tarafından % 100 hisse satın alımı konsolidasyonunu ve entegrasyonunu, Ocak 2004’te Nestle Türkiye sütlü ürünler işinin satın alımı ve entegrasyonunu, 2003-2006 döneminde Groupe Danone’nin dünyadaki en kapsamlı endüstriyel yatırım programlarından birinin Türkiye’de gerçekleşmesini ve bu sayede Türkiye’de %100 yerli üretime geçilmesini yönetti.

2003 yılında Dünya Yayın Grubu tarafından “Gıda ve İçecek Sektörü’nün En Başarılı İş Kadını” ödülüne layık görüldü.

Serpil Timuray, 1 Ocak 2009 tarihinde ise Vodafone Grubu Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Direktörü ve Vodafone Türkiye CEO’su olarak atandı. Ekim 2013 itibariyle, mevcut görevine ek olarak, Vodafone Grubu’nun 409 milyon abonesinin yüzde 70’inin bulunduğu ve dünya genelindeki iki yönetim bölgesinden biri olarak yapılanan AMAP bölgesine (Afrika, Orta Doğu ve Asya Pasifik) Bölge Direktörü olarak atandı.

1 Kasım 2013 tarihinde Vodafone Türkiye’de Ticari ve Operasyonel alanlardan sorumlu İcra Kurulu Başkan Vekili olan Gökhan Öğüt, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanlığı’nı 1 Kasım 2013 tarihi itibariyle Serpil Timuray’dan devraldı.

Serpil Timuray, 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle Vodafone Grubu İcra Kurulu Üyesi ve Afrika, Orta Doğu ve Asya Pasifik (AMAP) Bölge Başkanı oldu.

2013-2015 dönemi YASED (Uluslararası Yatırımcılar Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı olan Serpil Timuray, 2010-2014 yıllarında DEİK Türk-İngiliz İş Konseyi Başkan Yardımcısı olarak, 2003-2008 yıllarında SETBİR (Türkiye Süt, Et ve Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği) Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Serpil Timuray halen, Dünya Ekonomik Forumu Genç Küresel Liderler Mezunları, Dünya Türk İş Konseyi Danışma Kurulu, TOBB Genç Girişimciler Üst Kurulu ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyetinde yer almaktadır.

Vodafone'dan Ağustos 2016'da yapılan duyuruda ise Vodafone Grubu Afrika, Ortadoğu, Asya ve Pasifik (AMAP) Bölge CEO’su olan Serpil Timuray'ın bu görevinin yanı sıra Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığını da yapacağı belirtildi.

Serpil Timuray, Fortune Dergisi'nin hazırladığı "Uluslararası En Güçlü Kadınlar" 2017 listesinde 27'nci sırada, Financial Times'ın "HERoes: İş Hayatında Kadınları Destekleyen Şampiyonlar 2018 Dünya Kadın Liderler" listesinde 20'nci sırada, Newsweek'in "Dünyanın En Etkili 125 Kadını" 2013 listesinde 79'uncu sırada, Fortune Türkiye'nin "En Güçlü 50 İş Kadını - Global Liderler" 2017 listesinde birinci sırada yer almıştır.

Ekonomist Türkiye'nin düzenlediği araştırmada 2018 yılında "Yılın Global Türk Profesyoneli" ve 2010-2013 yılları arasında üç kez "Yılın Profesyoneli" seçilmiştir.



T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen "Başarılı Kadın" ödülünü Mart 2013'te T.C. Başbakanı'ndan almaya layık görülmüştür. 2009 yılında Dünya Ekonomik Forumu tarafından "Genç Küresel Lider" listesine girmiştir.

Serpil Timuray 1 Ekim 2018 tarihi itibarıyla Vodafone Grubu Avrupa Bölge CEO'su olarak görev görevlendirildi. Londra'daki genel merkezinde çalışmaya devam edecek olan Serpil Timuray, Vodafone Türkiye yönetim kurulu başkanlığını da sürdürecek.

Serpil Timuray, evlidir ve bir çocuğu vardır.