Serra Aritürk ile sarmaş dolaş halleri tepki toplamıştı! Kadir Doğulu eleştirilere yanıt verirken Neslihan Atagül paylaşımıyla haberleri tiye aldı!

Kanal D ekranlarında pazartesi günleri izleyici karşısına çıkan Aşkın Tarifi dizisi başrolleri Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk sosyal medya üzerinden açtıkları canlı yayında sarmaş dolaş halleriyle dikkatleri üzerine çekmiş ve Kadir Doğulu oldukça eleştiriye maruz kalmıştı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Geçtiğimiz akşam 'Lider Marka Ödülleri' törenine katılan ikiliden Kadir Doğulu yılın en iyi erkek oyuncusu ödülünü alırken Serra Arıtürk ise en iyi çıkış yapan kadın oyuncusu ödülüne layık görüldü

Törenin ardından gündeme bomba gibi düşen görüntüler hakkındaki soruya "Neslihan evde. Ankara'dan misafirimiz var. Sabah bana kahvaltı hazırladı. Her şey yolunda dostlar eğer duymak istediğiniz buysa" şeklinde yanıtlayan Kadir Doğulu, "Her şey yolunda. Bu bir ekip ve kimya işi. Şekle bakmamak lazım. Herkesin aklı, kalbi rahat olsun. Eğer varsa bir sorun gidip onlara soracaksınız. Çok şükür bir sorunumuz yok" dedi.

"DURUN! BİRAZ GÜLECEĞİM"

Kadir Doğulu'nun açıklamalarının ardında Neslihan Atagül ise sosyal medya hesabından güldüğü fotoğrafı paylaşarak altına, "Durun! Biraz güleceğim" notunu eklemesi dikkatlerden kaçmadı.

NE OLMUŞTU?

İkilinin canlı yayın sırasında romantik bir müzik eşliğinde birbirine bakarak yakınlaşması kısa sürede gündeme oturdu. Kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile evli olan Doğulu'nun bu hallerini gören sosyal medya kullanıcıları "Evli olduğu hatırlatılmalı" , "Bu ne evli adam dizi dışında aşık aşık hareketler. Sırf izlensin diye ben sinir oldum şu an ne oldu büyük aşkına bel böceklerine" gibi yorumlar yaptı.

Aman Neslihan Atagül kıskanmasın! Aşkın Tarifi dizisinin yıldızlarından büyük itiraf! Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk canlı yayındaki samimi halleriyle dikkat çekti!