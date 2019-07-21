Serra Yılmaz Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SERRA YILMAZ KİMDİR?

Doğum tarihi : 13.Eylül.1954

Serra Yılmaz kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Tiyatro Oyuncusu, Dizi Oyuncusu, Sinema Oyuncusu

Serra Yılmaz doğum yeri : İstanbul

SERRA YILMAZ BİYOGRAFİSİ

Serra Yılmaz, 13 Eylül 1954 tarihinde Semih Tuğrul ile Mualla Hanım'ın tek çocuğu olarak İstanbul’da doğmuştur. Kızlık soy adı Tuğrul’dur. Serra Yılmaz. çocukluğunda evde Türkçe'yle birlikte Fransızca’yı babası ve dedesinden öğrenmiştir. ‘‘paşazade’’ bir aileden gelmektedir. İlkokulun ilk 3 senesini Nişantaşı'nda “Nilüfer Hatun” ilkokuluda okuduktan sonra iki senede anneannesinin yanında Suadiye Taş Mektep'te okudu. 1965 yılında ise 11 yaşındayken Cihangir’e taşınırlar.

Saint Pulcherie ve Saint Benoit'dan sonra Fransa'da Caen Üniversitesi'nde psikoloji bölümünden mezun oldu. Sonradan Fransa Kültür Bakanlığı tiyatro sorumlusu olan Robert Abirached'den tiyatro dersleri aldı.

1977-1979 yılları arasında Dostlar Tiyatrosu'nda sahneye çıktı.

Fransızca ve İtalyanca'dan simultane çeviri konusunda profesyonelce çalışmakta olup, 27 Kasım - 1 Aralık 2006 tarihleri arasında Papa XVI. Benedictus'in Türkiye ziyaretinde çeviri yapmasıyla halk tarafından tanındı.

Sinema, dizi ve tiyatrodan daha çok simültane çevirmenlikten para kazanmıştır. Uzun yıllar Fransızca dersi vermiştir. 1988 yılında tesadüfen çevirmenliğe başlar. Avrupa Parlamentosu'ndan cumhurbaşkanlarına, otoyolculardan işadamlarına pek çok kişinin ve kurumun toplantısında çevirmenlik yaptı.

İtalyan sinema dünyasında iyi tanınan Serra Yılmaz, yurtiçinde ve dışında sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır. Ferzan Özpetek'in ilk filmi Hamam'da yok, çünkü tanışmıyorlardı, sonraki üç filmi Harem Suare, Cahil Periler ve Karşı Pencere'de ise illa ki vardı. Tarkan'ın Hüp şarkısının klibinde de yer almıştır.

Serra Yılmaz, “Dostlar'” tiyatrosu oyuncularından Levent Yılmaz'la 1977 yılında başlayan ve on yıl süren bir evlilik yapmıştır. Ayşe Yılmaz (d.1979) adında bir kızı vardır.

Serra Yılmaz, 28 Kasım 2014 tarihinde Türkiye'ye gelen Papa I. Franciscus'ı havalimanında karşılayanlar arasında oldu ve Türkiye ziyareti boyunca çevirmenliğini yaptı.

2016 yılında Ferzan Özpetek'in aynı ismi taşıyan kitabından uyarladığı yönetmen Ferzan Özpetek'in “İstanbul Kırmızısı” adlı filminde başrollerinde Nejat İşler, Mehmet Günsür, Tuba Büyüküstün, Halit Ergenç, Serra Yılmaz, Zerrin Tekindor, Reha Özcan gibi oyuncular yer aldı.

2018 yılında yapımcılığını yönetmen Ferzan Özpetek’in Necati Akpınar ile birlikte üstlendiği, senaristliğini Murat Dişli'nin yaptığı yönetmenliğini ise ilk kez yönetmen koltuğuna oturan Serra Yılmaz'ın yaptığı 2016 yapımı İtalyan filmi (Perfetti Sconosciuti) Perfect Stranger'den esinlenerek çekilen Cebimdeki Yabancı adlı sinema filminde başrollerini Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldızpaylaştı.



Ödülleri :

1999 - 36. Antalya Film Şenliği, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Harem Suare

1999 - 21. Siyad Türk Sineması Ödülleri, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Harem Suare

2002 - 21. İstanbul Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu, “9” filmindeki rolü ile

2003 - 8. Sadri Alışık Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu

2007 - Fransa, Palmes Académiques nişanıyla şövalyelik unvanı,

2007 - İtalya, Ordine della Stella della Solidarieta nişanı,

2014 - 46. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri Onur Ödülü

2016 - 15. Premio Persefone Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu (Baba ve Piç)

2017 - 31. MIX Milano Festivali - Komedi Kraliçesi ödülü

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2004 - Yakındoğu'da Emanet (Özen Yula'nın yazıp yönettiği İKSV ve Japan Performing Arts ortak yapımı)

2004-2015 - Son Harem (L'ultimo harem) (11 sene boyunca İtalya'da sahnelenen, Angelo Savelli'nin yazıp yönettiği tiyatro oyunu.)

2014-2015 - Fü (Sami Berat Marçalı'nın yönettiği, Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun kaleme aldığı tek perdelik tiyatro oyunu)

2015-2017 - Baba ve Piç (La bastarda di Istanbul) (Angelo Savelli'nin yazıp yönettiği, Elif Şafak'ın aynı adlı romanından uyarlanan tiyatro oyunu. Floransa'da sahnelendi)

2017 - Grisélidis (Juan Diego Puerta Lopez’in yönettiği oyun, İtalya'daki 13. Todi Festivali'nin açılışını yaptı. Serra Yılmaz, Grisélidis Réal'i canlandırdı)

Filmleri ve Dizileri : :

Yönetmen :

2018 - Cebimdeki Yabancı (Sinema Filmi)

Oyuncu :

2016 - İstanbul Kırmızısı (Sibel)(Sinema Filmi)

2016 - Tommaso (Alberta)(Sinema Filmi)

2016 - Küçük Ortak (TV Dizisi)

2015 - Toz Bezi (Ayten)(Sinema Filmi)

2015 - Mu Tiya Mu the Mysterious Melody (Zida)(Sinema Filmi)

2015 - Coup de chaud (Josiane Bousou) (Sinema Filmi)

2014 - Analı Oğullu (Kendisi)(TV Dizisi)

2014 - Eyvah Eyvah 3 (Mercedes)

2013 - Hititya: Madalyonun Sırrı

2011 - Nar : Ümit Ünal

2011 - Kaybedenler Kulübü : Tolga Örnek

2010 - Ses : Ümit Ünal

2010 - Beni Unutma Istanbul

2009 - Vavien : Taylan Biraderler

2009 - 7 Avlu : Semir Arslanyürek

2009 - Suluboya

2008 - Mükemmel Bir Gün

2007 - Bir Ömür Yetmez : Ferzan Özpetek

2007 - Benim ve Roz’un Sonbaharı

2007 - Parmaklıklar Ardında

2005 - Dolunay (dizi)

2004 - Vanilya ve Çikolata

2003 - Asmalı Konak : Çağan Irmak

2002 - Karşı Pencere : Ferzan Özpetek

2002 - Gönlümdeki Köşk Olmasa

2002 - 9 : Ümit Ünal

2002 - Aşk Meydan Savaşı

2001 - Cahil Periler : Ferzan Özpetek

2001 - O da Beni Seviyor : Barış Pirhasan

2001 - Yeşil Işık : Faruk Aksoy

1999 - Güle Güle : Zeki Ökten

1999 - Harem Suare : Ferzan Özpetek-

1998 - Kaç Para Kaç : Reha Erdem

1997 - Sıdıka (dizi)

1997 - Ağır Roman : Mustafa Altıoklar

1996 - Hollywood Kaçakları

1996 - Şehnaz Tango

1994 - İz : Yeşim Ustaoğlu

1993 - Ay Vakti

1993 - Tersine Dünya

1992 - Kanunun Ötesinde

1989 - Karılar Koğuşu : Halit Refiğ

1987 - Afife Jale

1987 - Anayurt Oteli : Ömer Kavur

1987 - Fikrimin İnce Gülü : Tunç Okan

1987 - Sarı Mercedes1987

1987 - Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç

1987 - Sevgili Bebeklerim

1986 - Kupa Kızı : Başar Sabuncu

1986 - Teyzem : Halit Refiğ

1986 - Davacı

1984 - Bir Yudum Sevgi : Atıf Yılmaz

1983 - Seni Seviyorum :

1983 - Şekerpare : Atıf Yılmaz

1982 - Faize Hücum : Zeki Ökten

Dizileri :

2010 - Lale Devri

2007 - Parmaklıklar Ardında

2006 - Dolunay

2002 - Aşk Meydan Savaşı