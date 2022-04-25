Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiricisi Tanımı;

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Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiricisi Maaşları

Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6112.47

Meslek Adı :

Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Ağaç Ve Çalı Ürünleri Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gerekli ortam, alet ve malzemeleri kullanarak tekniğine uygun sert çekirdekli erik, zeytin, badem, kızılcık meyveleri yetiştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiricisi ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Erik, zeytin, badem, kızılcık ağacının botanik özelliklerini belirlemek,

b) Erik, zeytin, badem, kızılcık ağacının iklim isteklerini belirlemek,

c) Erik, zeytin, badem, kızılcık ağacının toprak isteklerini belirlemek,

d) Erik, zeytin, badem, kızılcık fidanı üretmek,

e) Araziyi dikime hazırlamak,

f) Fidan çukurlarını açmak,

g) Fidanları dikmek,

h) Sulama yapmak,

i) Toprağı işlemek,

j) Budama yapmak,

k) Gübreleme yapmak,

l) Seyreltme yapmak,

m) Hastalık ve zararlılarla mücadele etmek

n) Ağaçlara destek sağlamak,

o) Meyveleri hasat etmek,

p) Meyveleri sınıflandırmak,

q) Meyveleri ambalajlamak,

r) Meyveleri muhafaza etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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