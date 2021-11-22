Sert sözlerle eleştirdi! Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kayseri'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yarası olan topluluklarla helalleşeceklerini ifade ettiği söylemleri anımsatan İnce, "Biri 'Helalleşelim' diyor, siyaset meydanı hesaplaşma yeridir. Hesaplaşmadan helalleşme olur mu? Önce hesaplaşalım. Önce memleketin geleceğini konuşalım. Kayseri'de ne konuşuyorsak İzmir'de onu konuşmalıyız." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİ KANDIRMAMALIYIZ"

Kayseri'de ziyaretlerden önce Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamalar ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Milleti kandırmamalıyız. Diyarbakır'da özerklik deyip Kayseri'ye gelip şehit babası gibi konuşmayacaksın. Tezkereye 'hayır' verip, sonra 'Kandil'i bombalarım' demeyeceksin." ifadelerini kullandı.

İnce, tarihi Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMASI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu; partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, yarası olan topluluklarla helalleşeceklerini belirterek, şunları söylemişti:

"Helalleşeceğiz dostlarım. Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz."