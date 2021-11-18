Dünya Prematüre Günü nedir, neden kutlanır? | 17 Kasım Dünya Prematüre günü 2021Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan sevgilisine böyle moral verdi! Lider Şahin’le kucak kucağa olduğu anları paylaştı!Kanal D Sadakatsiz 39.bölüm full, tek parça izle YouTube| Sadakatsiz dizisi son bölüm izlee-YDS başvurusu nasıl yapılır? e-YDS başvuru ücreti nasıl ödenir, ne kadar?Altın fiyatları, gece gündüz dinlemiyor öyle bir artıyor ki rakamı kimse takip edemiyor! Yatırım yapan mutlu, almak isteyen dertli! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıResmi Gazete'de bugün (18.11.2021) | 18 Kasım 2021 Resmi Gazete kararları18 Kasım 2021 Perşembe günün spor manşetleri | Süper Lig'de 13. hafta çalışmaları sürüyor!İstanbul Ataşehir'de otomobil, otobüs durağına daldı: Fikret Ağırman öldü, kardeşi ve sürücü yaralandıİstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 18 Kasım 2021 elektrik kesintisi sorgulama18 Kasım 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Sertab Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftine olan ilgiyi mi kıskandı? 'İyiliğe Ninniler' projesinde iyilikten uzak anlar!

Sertab Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftine olan ilgiyi mi kıskandı? 'İyiliğe Ninniler' projesinde iyilikten uzak anlar!

Sertab Erener, Bepanthol markasının lansman toplantısında Can ve Öykü Bonomo çiftiyle bir araya geldi. Gazetecilerin marka dışında sevilen çifte özel hayatlarıyla ilgili sorular sorması, Erener'in hoşuna gitmedi.

Sertab Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftine olan ilgiyi mi kıskandı? 'İyiliğe Ninniler' projesinde iyilikten uzak anlar!

"İyiliğe Ninniler" projesinin lansman toplantısı sebebiyle gazetecilere röportaj veren Öykü Karayel ve Can Bonomo çiftine Sertab Erener gergin anlar yaşattı. Kameraların karşısına geçen üçlü gelen soruları yanıtlamaya başladı ancak, Öykü ve Can Bonomo çiftine özel hayatlarıyla ilgili sorular sorulması Erener'i sinirlendirdi. Ünlü şarkıcı, soruları yanıtlayan çiftin sözünü keserek "Başka soru yok mu arkadaşlar, markayla ilgili konuşalım" dedi.

Sertab Erener Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftine olan ilgiyi mi kıskandı? 'İyiliğe Ninniler' projesinde iyilikten uzak anlar!

KENDİSİNE SORU SORULMAYINCA SİNİRLENDİ

Gazeteciler, taze anne ve baba Bonomo çiftine bebeklerine dair sorular sordular. Tüm soruları büyük bir samimiyetle yanıtlayan çift, Erener'i harekete geçirdi. Bir süre kendisine soru sorulmasını bekleyen ünlü şarkıcı Sertab Erener, ani bir çıkışla "Beni bir daha sokakta mı göreceksiniz. Projeyle ilgili soru soracaksanız sorun yoksa sormayın" cümlelerini sarf edince, gergin anlar yaşandı. Bu durumu hiç problem etmeyen Can Bonomo'nun esprilerini sürdürmeye devam etmesi Erener'in sinirlerini iyice bozmuş olacak ki, röportaj sonuna kadar gazetecilere sert yanıtlar vermeye devam etti.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT