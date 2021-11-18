Sertab Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftine olan ilgiyi mi kıskandı? 'İyiliğe Ninniler' projesinde iyilikten uzak anlar!

"İyiliğe Ninniler" projesinin lansman toplantısı sebebiyle gazetecilere röportaj veren Öykü Karayel ve Can Bonomo çiftine Sertab Erener gergin anlar yaşattı. Kameraların karşısına geçen üçlü gelen soruları yanıtlamaya başladı ancak, Öykü ve Can Bonomo çiftine özel hayatlarıyla ilgili sorular sorulması Erener'i sinirlendirdi. Ünlü şarkıcı, soruları yanıtlayan çiftin sözünü keserek "Başka soru yok mu arkadaşlar, markayla ilgili konuşalım" dedi.

KENDİSİNE SORU SORULMAYINCA SİNİRLENDİ

Gazeteciler, taze anne ve baba Bonomo çiftine bebeklerine dair sorular sordular. Tüm soruları büyük bir samimiyetle yanıtlayan çift, Erener'i harekete geçirdi. Bir süre kendisine soru sorulmasını bekleyen ünlü şarkıcı Sertab Erener, ani bir çıkışla "Beni bir daha sokakta mı göreceksiniz. Projeyle ilgili soru soracaksanız sorun yoksa sormayın" cümlelerini sarf edince, gergin anlar yaşandı. Bu durumu hiç problem etmeyen Can Bonomo'nun esprilerini sürdürmeye devam etmesi Erener'in sinirlerini iyice bozmuş olacak ki, röportaj sonuna kadar gazetecilere sert yanıtlar vermeye devam etti.