Sertab Erener konser gelirini ağaçlandırma projesi için bağışladı!

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, 30 Temmuz’da İstanbul Turkcell Vadi’de verdiği konserden edindiği geliri ağaçlandırma projeleri için bağışladığını duyurdu. Sanatçı, konser öncesi sosyal medya hesabından duruma ilişkin paylaşım yaptı.

Kişisel İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda “İki gündür yaşadığımız ciğerimizi yakan bu acı ile bugün sahneye çıkmak benim için imkansızdı, iptal edelim istemiştim. Ama Turkcell ile gerçekleştireceğimiz bu konserin bütün gelirini kaybettiğimiz ormanlarımızı en kısa zamanda yeniden yeşertmek için bağışlamaya karar verdik. Bu inançla yola çıktım. Bu gece şarkılarımı bütün ruhumla kaybettiğimiz ağaçlarımız, hayatını kaybeden bütün canlılar için söyleyeceğim” ifadelerini kullandı.

Sevilen sanatçının bu davranışı takipçileri tarafından büyük takdir topladı.