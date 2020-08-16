Sertab Erener'den seneler sonra sahne itirafı: "Korkunç bir deneyimdi"

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, karantina döneminde YouTube kanalına çektiği videolarla sevenlerine destek olurken karantina sonrasında da hesabını aktif kullanmayı sürdürüyor. Ünlü şarkıcı, bu defa sevenlerinden gelen soruları yanıtladığı bir soru-cevap videosu çekti.

"O KADAR HEYACANLANDIM Kİ ALTIMA KAÇIRDIM"

Youtube kanalında sevenlerinden gelen soruları yanıtlayan Sertab Erener, ilkokul yıllarına ait bir anısını anlattı.

Dikkat çeken bir paylaşımla sevenlerini heyecanlandıran Sertab Erener'den okul dönemine ait bir anısını anlatması istenince şöyle dedi:

“Lise değil de ilkokul olsa olur mu? İlkokulda şöyle bir anım var. Birinci yılın sonunda okuma merasimi yapılmıştı. Beni koro şefi yaptılar, en öne koydular, arkada arkadaşlarımla birlikte şarkı söylüyorduk. Ben o kadar heyecanlandım ki altıma kaçırdım. Şarkıyı söylerken tutamadığım bir şekilde bayağı işiyorum yani. Hem söyleyip hem işiyorum. Eteklerimi kıvıra kıvıra şarkı söylüyorum. Allah’tan bu büyük bir sahne travmasına dönmedi. Ben orayı atlatmışım ama eve gidip kaç gün ağladığımı size anlatamam. Bir daha nasıl sahneye çıktım onu da bilmiyorum ama korkunç bir deneyimdi.”