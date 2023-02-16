Sertac Gokaltin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sertac Gokaltin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sertac Gokaltin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sertac Gokaltin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sertac Gokaltin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sertac Gokaltin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sertac Gokaltin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sertac Gokaltin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sertac Gokaltin 5 Eylül 1993 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Sertaç Gökaltın şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sertac Gokaltin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Sertac Gokaltin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kırıkkale Büyük Anadolu Spor futbol takımında oynamaktadır. Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sertac Gokaltin'nin Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sertac Gokaltin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sertacgokaltin/

Sertac Gokaltinboyu ve yaşı kaç

Sertac Gokaltin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sertac Gokaltin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Sertac Gokaltin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sertac Gokaltin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Eylül 2011 yılında Edirne Spor GK

28 Eylül 2012 yılında Ceyhanspor

24 Eylül 2013 yılında Edirne Spor GK

1 Ağu 2014 yılında Çatalcaspor

11 Temmuz 2017 yılında Tarsus İY

17 Ocak 2018 yılında Çatalcaspor

10 Ağu 2018 yılında Silivrispor

31 Ocak 2019 yılında Serik Belediye

13 Nisan 2020 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2020 yılında 1877 Alemdağ

7 Temmuz 2021 yılında Edirnespor

12 Ocak 2023 yılında Büyük Anadolu

Sertac Gokaltin kimdir

Sertac Gokaltin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sertac Gokaltin şuan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Istanbul Büyüksehir Belediyespor

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Sertac Gokaltin nereli

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