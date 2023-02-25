Sertan Tashkyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sertan Tashkyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sertan Tashkyn kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sertan Tashkyn ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sertan Tashkyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sertan Tashkyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sertan Tashkyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sertan Tashkyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sertan Tashkyn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sertan Tashkyn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sertan Tashkyn 8 Ekim 1997 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Azerbaycan,Türk uyrukludur.Gerçek adı da Sərtan Səlattin oğlu Taşkın şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sertan Tashkyn Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Sertan Tashkyn, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zira FK futbol takımında oynamaktadır. Zira FK takımına 18 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Sertan Tashkyn'nin Zira FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sertan Tashkyn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sertan Tashkyn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Sertan Tashkyn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sertan Tashkyn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Inter Baku

1 Temmuz 2019 yılında Sumqayıt

18 Temmuz 2020 yılında Zira FK

Sertan Tashkyn kimdir

Sertan Tashkyn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sertan Tashkyn şuan Zira FK takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Sertan Tashkyn Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan takımında 15 numaralı formasıyla 27 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 7 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U19 takımında 2 numaralı formasıyla 3 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Sertan Tashkyn nereli

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