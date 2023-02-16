Sertan Yigenoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sertan Yigenoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sertan Yigenoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sertan Yigenoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sertan Yigenoglu 4 Ocak 1995 tarihinde Siegburg şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Sertan Yiğenoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sertan Yigenoglu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Sertan Yigenoglu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sertan Yigenoglu'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sertan Yigenoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sertan Yigenoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sertan Yigenoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sertan Yigenoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Temmuz 2011 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2012 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

3 Eylül 2014 yılında Hennef 05

1 Temmuz 2015 yılında 1860 München II

19 Ekim 2015 yılında 1860 München

30 Ağu 2016 yılında Wehen Wiesbaden

27 Nisan 2017 yılında Kulüpsüz

17 Temmuz 2017 yılında Konyaspor

24 Ağu 2017 yılında A. Selçukspor

30 Haziran 2018 yılında Konyaspor

30 Ağu 2018 yılında A. Selçukspor

30 Haziran 2019 yılında Konyaspor

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

22 Ocak 2020 yılında Tuzlaspor

17 Ağu 2020 yılında SF Lotte

14 Temmuz 2021 yılında Uşak Spor

31 Ağu 2022 yılında Turgutluspor

Sertan Yigenoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sertan Yigenoglu şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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