Servet Çetin: "Ankaragücü’nden 3 puan almak istiyoruz"

EY Sivasspor Teknik Direktör Servet Çetin, ligde bu hafta oynayacakları MKE Ankaragücü maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ankaragücü kompakt bir takım. Doğru duran, doğru pozisyon alan özellikle savunmada enerjik bir takımla oynayacağız....

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Servet Çetin: "Ankaragücü’nden 3 puan almak istiyoruz"

EY Sivasspor Teknik Direktör Servet Çetin, ligde bu hafta oynayacakları MKE Ankaragücü maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ankaragücü kompakt bir takım. Doğru duran, doğru pozisyon alan özellikle savunmada enerjik bir takımla oynayacağız. İnşallah 3 puan almak istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan EY Sivasspor çalışmalarına devam ediyor. Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çetin, Ankaragücü'nün kompakt bir takım olduğunu belirterek, "Doğru duran, doğru pozisyon alan özellikle savunmada enerjik bir takımla oynayacağız. Rakibin 3-4 tane maçını izledim. Özellikle rakibi karşılamada çok doğru durup agresif karşılayan bir takım. Tabii biz de ona göre önlemlerimizi alacağız. Dediğim gibi sert bir takıma karşı oynayacağız. Onların da bulunmuş olduğu puan durumundan dolayı onlar için de önemli bir maç. Bizim için de önemli maç. İçeride 2 tane maçımızda berabere kaldık. İnşallah 3 puan almak istiyoruz. Hiçbir zaman dediğim gibi maçlar kolay değil. Bu da zor bir maç, inşallah hak eden kazanır" diye konuştu.

"Sakat oyuncular iyileşmedi"

Bir basın mensubunun, "Takımdaki sakatların durumu nedir?" sorusuna Çetin, "En büyük sıkıntımız o elbette. Hem sakatlığımız çok fazla ve antrenman eksikliği, maç eksikliği olan arkadaşlarımız da var. Biraz bizi işin açıkçası çok zorluyor. Bu milli takım arasını değerlendirip hemen hemen bütün oyuncuları hazırlamak istiyorduk ama istediğimiz gibi plan gerçekleşmedi. Çünkü sakat oyuncular iyileşmedi. Eksiği olan bazı oyuncuları oynatamadık hazırlık maçında. İşin açıkçası gerçekten sıkıntısını yaşıyoruz. Bu milli arayı iyi değerlendirip bütün takımı hazırlamak istiyorduk ama maalesef bunu gerçekleştiremedik ama yapacak bir şey yok. Önümüzdeki süreçlerde sakatlar da çabuk gelirse birkaç oyuncumuzun sakatlığı bayağı uzun sürecek diye konuşuluyor. Yani doktor raporu öyle. O biraz canımız sıkıyor ama dediğim gibi tam takım olup, tam güzel şekilde çalışabilirsek çok iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum" diye cevap verdi.

"2 oyuncu almak istiyoruz"

Transfer çalışmalarının devam ettiği ifade eden Servet Çetin, "Çalışmamız çok hızlı devam ediyor. Hatta hayatta ilk defa antrenmana telefonla çıktım. Az önce içeride bir transfer görüşmesi yapıyordu. Şu an görüşüyoruz. 2 oyuncu almak istiyoruz ama dediğim gibi süreç de daraldı 2 gün kaldı. İnşallah bu 2 gün içerisinde bitirebiliriz transferi" açıklamasında bulundu.

Çalışmalar başladı

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Servet Çetin ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman istasyon çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarı sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.

Servet Çetin: "Ankaragücü’nden 3 puan almak istiyoruz"

Servet Çetin: "Ankaragücü’nden 3 puan almak istiyoruz"

Servet Çetin: "Ankaragücü’nden 3 puan almak istiyoruz"

Servet Çetin: "Ankaragücü’nden 3 puan almak istiyoruz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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