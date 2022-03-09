Türkiye Futbol Federasyonu, hakemlerin verdiği kararlar sonrası eleştirilerin odağında yer alıyor. İsmi hakem atamalarında çokça geçen Servet Yardımcı da TFF'de birçok görevde bulunurken hedef tahtasına konan isim olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda Servet Yardımcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ne iş yapar? TFF'deki görevi ne? sorularının yanıtı haberimizde...

SERVET YARDIMCI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Servet Yardımcı, 26 Aralık 1957 tarihinde Rize'de dünyaya geldi. Amatör olarak futbol oynayan Servet Yardımcı ilk olarak 2008 yılında, TFF Başkanı olarak seçilen Hasan Doğan'ın listesinden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na girdi.

65 yaşındaki Servet Yardımcı, Mahmut Özgener döneminde Başkan Vekili oldu. Daha sonra Mehmet Ali Aydınlar yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etti. 2012'de başlayan Yıldırım Demirören dönemiyle 1. Başkan Vekili oldu.

SERVET YARDIMCI NE İŞ YAPAR? TFF'DEKİ GÖREVİ NE?

Servet Yardımcı, Nihat Özdemir yönetimindeki TFF'de 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkiler Sorumlusu olarak görev almaktadır.