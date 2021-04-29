Jandarma Genel Komutanlığı yapan emekli Orgeneral Servet Yörük'ten acı haber geldi. Peki Servet Yörük kimdir? Nereli ve kaç yaşındaydı? Emekli Orgeneral Servet Yörük öldü mü? | Servet Yörük neden öldü? İşte ayrıntılar...

SERVET YÖRÜK KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDAYDI?

Servet Yörük 1950 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Servet Yörük, 44. Jandarma Genel Komutanı ve Özel Kuvvetler Komutanlığında, Tümgeneral rütbesi ile 2 yıl, Korgeneral rütbesi ile 4 yıl olmak üzere toplam 6 yıl ile en uzun süre görev yapmış komutandır.

SERVET YÖRÜK'ÜN ASKERİ KARİYERİ

Kara Harp Okulu'ndan 1970 yılında, Topçu ve Füze Okulunda bir yıllık eğitimin ardından Teğmen rütbesiyle 1971 yılında askerî eğitimi tamamlayarak mezun oldu. 1978 ile 1980 yılları arasında Türk Kara Kuvvetleri'ne bağlı bazı birliklerde görev yaptı ve 1980 yılında Harp Akademileri'nden mezun oldu, kurmay subay olduktan sonra 51. Piyade Tümeni ve 9. Kolordu Komutanlığında çeşitli görevlerde bulundu. 1995 yılında Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığı görevine atandı, 1997 yılında ise Tuğgeneral rütbesine etti. Bu rütbede 4. Zırhlı Tugay Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Personel İşlem Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü, 2001 yılında Tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı görevlerinde bulunan Yörük, 2005 yılında Korgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Genelkurmay Personel Başkanlığı ve tekrar Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı görevlerini yürüttü. Korgeneral rütbesi ile Özel Kuvvetler Komutanlığı yapmış ilk komutandır.

2010 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2010-2012 yılları arasında 2. Ordu Komutanlığı ve 2012-2013 yılları arasında Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı görevlerini yürüttü. 3 Ağustos 2013 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı görevine atandı. 22 Ağustos 2013 tarihinde, geçmiş yılların aksine gazetecilerin davet edilmediği bir törenle basına kapalı olarak Jandarma Genel Komutanlığı devir-teslimi yapıldı. Devir-teslimin yapıldığına dair Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde bilgilendirme notu yayımlandı. Ayrıca görevi süresince devam eden Ergenekon davaları, Balyoz darbe planı, İnternet Andıcı dâhil hiçbir soruşturma ve davada adı geçmeyen komutanlar arasında bulunan Yörük, 22 Ağustos 2014 tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı görevinden emekli oldu.

EMEKLİ ORGENERAL SERVET YÖRÜK ÖLDÜ MÜ?

Jandarma Genel Komutanlığı yapan 2 çocuk babası emekli Orgeneral Servet Yörük, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

ERVET YÖRÜK NEDEN ÖLDÜ?

Servet Yörük, ikamet ettiği Kadıköy Fenerbahçe Orduevi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Servet Yörük, 71 yaşındaydı.

Yörük, yarın saat 14.30'da Selimiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.