Servis Aracı Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Servis Aracı Şoförü görev tanımı nedir, Servis Aracı Şoförü ne iş yapar, Servis Aracı Şoförü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Servis Aracı Şoförü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Servis Aracı Şoförü Tanımı;

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Servis Aracı Şoförü Maaşı Ne Kadar? 2022 Servis Aracı Şoförü Maaşları

Servis Aracı Şoförü maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Servis Aracı Şoförü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Servis Aracı Şoförü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8322.10

Meslek Adı :

Servis Aracı Şoförü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Araba, Kamyonet Ve Motosiklet Sürücüleri

Meslek Birim Grubu :

Otomobil, Taksi Ve Kamyonet Sürücüleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ticari olarak tescil edilmiş bir minibüs veya otobüs türü taşıtı kullanarak belirli bir güzergah doğrultusunda öğrenci, personel ve/veya diğer yolcuların ulaşımını sağlayan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Servis Aracı Şoförü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG, çevre koruma ve kalite önlemlerini uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Servis öncesi sürüş hazırlığı yapmak,

d) Öğrenci ulaşımını sağlamak,

e) Personel ve diğer yolcuların ulaşımını sağlamak,

f) Meslekî gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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