Servis midibüsü seyir halindeyken alev aldı 

İZMİR'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki servis midibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayda yaralanan olmazken, midibüs kullanılmaz hale geldi.

Olay, bugün saat 06.30 sıralarında Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir firmadaki personeli almaya giden Kemal Akkonk yönetimindeki 35 S 00196 plakalı servis midibüsünde seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören Akkonk, midibüsünü sağa çekerek yangın tüpü ile müdahalede bulundu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye, servis midibüsündeki yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, servis midibüsündeki yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, araç kullanılmaz hale geldi.

Dumandan etkilenen midibüs şoförü Kemal Akkonk, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

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DHA