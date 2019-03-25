Servis minibüsü şarampole devrildi; sürücü yaralı

ŞANLIURFA'da, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikada çalışan işçilerin taşındığı servis minibüsü, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kaza, sabah saatlerinde, Şanlıurfa- Suruç yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen, OSB'deki fabrikada çalışan işçilerin taşındığı 63 S 0284 plakalı servis minibüsü, virajda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Sürücünün yaralandığı kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerince ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA