İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Servis şoförü cinayetinin katil zanlısı tutuklandı

Servis şoförü cinayetinin katil zanlısı tutuklandı

Kırıkkale'de önce darp edilip, sonra av tüfeğiyle kafasından vurulan okul servis şoförünün katil zanlısı tutuklandı.

Servis şoförü cinayetinin katil zanlısı tutuklandı

Kırıkkale'de önce darp edilip, sonra av tüfeğiyle kafasından vurulan okul servis şoförünün katil zanlısı tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Keskin ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Kirazyolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul sevisinde şoförlük yapan Zeki Sulukan (38) aracının içinde önce darp edilip sonra av tüfeğiyle kafasından vurularak öldürüldü. Bunun üzerine şüpheli olarak dün gece saatlerinde gözaltına alınan İsmail A. (49) emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan İsmail A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.