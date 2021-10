Servis Şoförü (Okul) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Servis Şoförü (Okul) görev tanımı nedir, Servis Şoförü (Okul) ne iş yapar, Servis Şoförü (Okul) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Servis Şoförü (Okul) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Servis Şoförü (Okul) Tanımı;

Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim öğrencilerinin taşınmalarında ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı kullanan kişidir.

Servis Şoförü (Okul) Maaşı Ne Kadar? 2021 Servis Şoförü (Okul) Maaşları

Servis Şoförü (Okul) maaşı ortalama aylık 3.250- TL’dir. En düşük Servis Şoförü (Okul) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.780 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Servis Şoförü (Okul) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Servis Şoförü (Okul) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Servis Şoförü (Okul) Ne İş Yapar?

Servis Şoförü (Okul), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Her sabah servis işleminin yapıldığı arabanın lastiklerini, yağını, suyunu vb. kontrol etmek,

b) Aracın 6 ayda bir bakım ve onarımları yaptırmak,

c) Havanın durumuna göre aracın içinin ısınmasını veya soğumasını sağlamak,

d) Okul servis rehberinin alınmasını müteakip yola çıkmak,

e) Her öğrenciyi daha önce belirlenen noktalardan veya beklemeye müsait bir yerde ise evinin önünden okul servis hostesi aracılığıyla teslim almak,

f) Öğrencinin ailesinden teslim alınması öncesinde, servis aracını dikkatli bir şekilde durulacak yere yaklaştırmak, zorunlu ikaz lambalarını yakmak,

g) Okulda servisler için ayrılan özel bir alan varsa buraya yoksa kapı önüne en yakın noktaya dikkatli bir şekilde yanaşmak,

h) Tüm öğrencilerin servisten inerek okul kapısından içeri girmelerini beklemek,

i) Öğrenciler ve servis rehberinden başkasını servise almamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Servis Şoförü (Okul) Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Araba, Kamyonet Ve Motosiklet Sürücüleri

Meslek Birim Grubu :

Otomobil, Taksi Ve Kamyonet Sürücüleri

Servis Şoförü (Okul) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Servis Şoförü (Okul) mesleğinin meslek kodu 8322.05 olarak belirlenmiştir



