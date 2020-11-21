Servis ücretleri iade edilecek mi? Öğrenci servis ücreti geri alınır mı?

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, ülkemizde yeni kararlar alındı. Pozitif vaka sayısının hızla artmasıyla, Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleriyle İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yayımlanan genelgede, birço kkurum ve kuruluşun kapatılmasından sokağa çıkma kısıtlamasına dek yeni önlemler bulunuyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamayla, okulların yıl sonuna kadar uzaktan eğitime devam edeceği belirtildi.

SERVİS ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK Mİ? ÖĞRENCİ SERVİS ÜCRETİ GERİ ALINIR MI?

Okullarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte çocuklarının okul servis ücretlerini peşin veren veliler, tekrar uzaktan eğitim kararıyla birlikte servis ücretlerinin geri alınıp alınamayacağı da merak konusu oldu.

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile birlikte tüm eğitim-öğretim faaliyetleri, 31 Aralık'a kadar uzaktan eğitime geçerken, velilerin de aklında, Okul servis ücretleri ne olacak? Faydalanılmayan günler için okul servis ücretleri geri verilecek mi? gibi sorular oluştu.

Ankara Umum Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı tarafından yapılan açıklamada, okulların 1 Ocak tarihinde açılması halinde velilere ücret iadesi yapılamayacağı belirtildi. Servisçilerin sadece aylık para kabul ettiklerini, yıllık ödeme yapılmadığını ifade eden Elmadağlı, 1 Ocak'tan sonra açılan okullar için ise servisçilerin ücret iadesi yapmak zorunda olacağını belirtti.

FAYDALANILAMAYAN GÜNLER İÇİN SERVİS ÜCRETİ İADE EDİLECEK Mİ?

Elmadağlı açıklamasında,

"1 Ocak itibarıyla okullar açılacaksa eğer, servis ücretleri velilere iade edilmez. Ama açılmazsa iade etmek mecburiyetinde kalacaklardır. Biz bireysel esnaf olarak aralık ayının ücretlerini almadık. Toplam para almıyoruz, servis ücretlerini velilerimizden aylık olarak alıyoruz.

Servislerimiz 15 gün çalıştı, velilerin bizden 15 günlük alacağı var. Okullar açılınca o 15 günlük ücreti bir aya tamamlayacağız. Veren varsa, erkenden ödeyen varsa eğer velilerle mahsuplaşacağız. Asıl problem özel okulların ücretleri. Mutlaka sıkıntı yaşanacaktır. Okullar açıldığında özel okullar bir fiyat belirlediler. Bu parayı peşin ödeyen, kredi kartına taksitlendiren veliler var. Umarım bir sorun çıkmadan bu süreci atlatabiliriz" dedi.

Öte yandan servisçi esnafının tekrar kontak kapattığını belirten Elmadağlı, "Servisçiler umutlarını kaybetti. Esnafın borç yükü fazlaydı. Kredileri ertelenmişti, ötelenmişti. Şu anda Ankara bazında 3 bin 500 aracımız mağdur durumda. 1 Ekim itibarıyla krediler ödenmeye başlamıştı. Tam işler az da olsa yoluna girmeye başladı derken, tekrar eskiye döndü. Beklentilerimiz eskiye nazaran daha da fazlalaştı. Bizim talebimiz, faizsiz, ödemesi bir yıl sonra başlanmalı kredi verilmesi. Ya da okullar açıldıktan sonra 6 ay kadar bize zaman verilmesi. Faizi olmasın, biz 6 ay sonra bunu ödemeye başlayalım." ifadelerini kullandı.