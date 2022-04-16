Servis Yetkilisi (Banka) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Servis Yetkilisi (Banka) maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Servis Yetkilisi (Banka) iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Servis Yetkilisi (Banka) iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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Servis Yetkilisi (Banka) Tanımı;
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Servis Yetkilisi (Banka) Maaşı Ne Kadar? 2022 Servis Yetkilisi (Banka) Maaşları
Servis Yetkilisi (Banka) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Servis Yetkilisi (Banka) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Servis Yetkilisi (Banka) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
4211.20
Meslek Adı :
Servis Yetkilisi (Banka)
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Alt Ana Grubu :
Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar
Meslek Grubu :
Veznedarlar, Tahsilatçılar Ve Benzer Elemanlar
Meslek Birim Grubu :
Banka Veznedarları Ve İlgili Büro Elemanları
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Servis Yetkilisi (Banka); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki Servis Yetkilisi (Banka) maaşlarına ek olarak sizlerde Servis Yetkilisi (Banka) mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
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