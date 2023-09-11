Servisçiler arasında silahlı çatışma: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde eğitim-öğretim yılının ilk gününde servisçiler arasında sokak ortasında yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Servisçiler arasında silahlı çatışma: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde eğitim-öğretim yılının ilk gününde servisçiler arasında sokak ortasında yaşanan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı.

Olay, Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.V. ve O.V. 55 C 5325 plakalı minibüsle, daha önce aralarında "servis taşımacılığı" meselesi yüzünden tartışma yaşanan Levent A.'nın iş yeri önüne geldi. Burada iş yerine silahla ateş edilerek saldırı yapıldı. İş yerinden buna karşılık verilmesi üzere silahlı çatışma çıktı.

Olay yerinden minibüs ile kaçmaya çalışan Ö.V. ve O.V., iş yeri sahibinin 17 FF 555 plakalı otomobiline çarptı. Çıkan çatışmada yaralanan O.V. Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ö.V. ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

25 adet kovan bulundu, araçlar zarar gördü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olay yerinde 25 adet boş kovan bulundu. Çok sayıda park halindeki araca kurşun isabet etti. Şans eseri kurşunlar cadde üzerinde bulunan vatandaşa isabet etmedi. Kaçan şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olaya ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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