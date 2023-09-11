Servisçilerin silahlı çatışmasında kaçan şüpheli yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde eğitim-öğretim yılının ilk gününde servisçiler arasında sokak ortasında yaşanan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı çatışma olayında kaçan şüpheli şahıs yakalandı.

Olay, Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömür V. ve Okan V. 55 C 5325 plakalı minibüsle, daha önce aralarında "servis taşımacılığı" meselesi yüzünden tartışma yaşanan Levent A.'nın iş yerinin önüne geldi. Burada minibüsü ile Levent A'nın 17 FF 555 plakalı otomobiline çarptı. Çarptıktan sonra araçtan inen Ömür V. ve Okan V. iş yerine silahla ateş etti. İş yerinde bulunan Levent A. ve yanındakiler de silahla karşılık verdi. Çıkan çatışmada caddede büyük panik yaşandı.

Olayda bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Okan V. Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ömür V. ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. Kaçan Ömür V. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili hastanede tedavisi tamamlanan Okan V., Levent A., Salih A. ve Rıfat A'nın İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürodaki işlemleri sürüyor.

25 adet kovan bulundu, araçlar zarar gördü

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olay yerinde 25 adet boş kovan bulundu. Park halindeki çok sayıda araca kurşun isabet etti.

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Olaya ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)