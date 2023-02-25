Serxhinjo Ageja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serxhinjo Ageja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serxhinjo Ageja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serxhinjo Ageja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serxhinjo Ageja 22 Ocak 2003 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serxhinjo Ageja Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Serxhinjo Ageja'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Serxhinjo Ageja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serxhinjo Ageja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Serxhinjo Ageja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serxhinjo Ageja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Shkëndija U19

9 Eylül 2021 yılında KF Tirana U19

1 Temmuz 2022 yılında KF Turbina

Serxhinjo Ageja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serxhinjo Ageja şuan KF Turbina takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

KF Shkëndija Tiranë (2018-2021), KF Tiranë (2021-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.