Serxhio Tabaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serxhio Tabaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serxhio Tabaku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serxhio Tabaku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serxhio Tabaku 19 Ağustos 2004 tarihinde Elbasan şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serxhio Tabaku Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Serxhio Tabaku'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Serxhio Tabaku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serxhio Tabaku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Serxhio Tabaku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serxhio Tabaku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Shkëndija U19

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

Serxhio Tabaku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serxhio Tabaku şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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