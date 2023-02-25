Serxhio Xhika kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serxhio Xhika Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serxhio Xhika adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serxhio Xhika Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serxhio Xhika 12 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serxhio Xhika Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Serxhio Xhika, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Luzi United futbol takımında oynamaktadır. KF Luzi United takımına 5 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Serxhio Xhika'nin KF Luzi United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Serxhio Xhika Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serxhio Xhika isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Serxhio Xhika Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serxhio Xhika futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Partizani U19

12 Eylül 2019 yılında KF Turbina

5 Şubat 2020 yılında KF Luzi United

Serxhio Xhika Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serxhio Xhika şuan KF Luzi United takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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