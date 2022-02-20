Seryaver ne demek, TDK'ya göre Seryaver kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Seryaver ne demek? Seryaver TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi seryaver kelimesi. Peki seryaver ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre seryaver nedir, seryaver kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SERYAVER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Seryaver kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Seryaver kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre seryaver kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Başyaver



SERYAVER CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Biraz sonra Gazi yanına seryaveri Salih Bey'in yaveri Muzaffer Bey'i ve âcizi alarak otomobile bindi.

