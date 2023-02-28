Seryozha Urushanyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seryozha Urushanyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seryozha Urushanyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seryozha Urushanyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seryozha Urushanyan 1 Ağustos 1997 tarihinde Gyumri şehrinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Սերյոժա Ուռուշանյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seryozha Urushanyan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seryozha Urushanyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shirak Gyumri futbol takımında oynamaktadır. FC Shirak Gyumri takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Seryozha Urushanyan'nin FC Shirak Gyumri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seryozha Urushanyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seryozha Urushanyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seryozha Urushanyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seryozha Urushanyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Shirak II

1 Ocak 2020 yılında Shirak Gyumri

Seryozha Urushanyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seryozha Urushanyan şuan FC Shirak Gyumri takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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