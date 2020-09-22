Ses duyup balkona çıktı! Bahçede yatan kişi görünce şoka uğradı

Adana'da bir ses duyup evin balkonuna çıkan apartman sakinleri, bahçede ağaçlık alanda hareketsiz halde yattan adamı görünce neye uğradıklarını şaşırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 56 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri ise olay yeriyle ilgili inceleme başlattı.