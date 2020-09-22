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  3. Ses duyup balkona çıktı! Bahçede yatan kişi görünce şoka uğradı

Ses duyup balkona çıktı! Bahçede yatan kişi görünce şoka uğradı

Adana'da bir ses duyup evin balkonuna çıkan apartman sakinleri, bahçede ağaçlık alanda hareketsiz halde yattan adamı görünce neye uğradıklarını şaşırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 56 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri ise olay yeriyle ilgili inceleme başlattı.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesinde yaşanan olayda sabahleyin bir ses duyup balkona çıkan apartman sakinleri apartmanın bahçesinde hareketsiz olarak yerde yatan bir erkek cesedi gördü. Olayı hemen ekiplere bildiren komşular, adamın 56 yaşındaki birinci katta oturan Özgür Evren Dönmez olduğunu öğrendi. Polis Dönmez’in psikolojik sorunları nedeniyle intihar etmiş olabileceğini iddia ederken adamın cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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22 Eylül 2020 Salı 09:44
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