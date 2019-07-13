Ses Sanatçısı Abdullah Uyanık mezarı başında anıldı

Şanlıurfa'nın önde gelen ses sanatçılarından merhum Abdullah Uyanık, vefatının on birinci yılında mezarı başında dualarla anıldı.

Kültür ve sanat anlamında bir çok sanatçının yetiştiği Şanlıurfa'da önemli ses sanatçılarından biri olan Abdullah Uyanık, vefatının on birinci yıl dönümünde dualarla anıldı. Anma programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Murat Müjdeci, Konservatuar Şube Müdürü Ahmet Dağlar, saz ve ses sanatçı arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.

Merhum sanatçı Abdullah Uyanık'ın oluşturduğu arşivin önemine değinen Başkan Vekili Ahmet Kaytan, "Merhumun Abdullah Uyanık Şanlıurfa'nın çok değerli sanatçılarından biriydi. Abdullah Uyanık ağabeyimizi yeniden seneyi devriyesi mezarı başında anıyoruz. 1970 ve 1980 li yıllardan itibaren sesi, sözü, duruşu ve kişiliğiyle Urfa'mızın en kaliteli temsilcilerinden bir tanesi idi. Ayrıca emeğiyle fedakarlık yaparak oluşturmuş olduğu arşiviyle şu anda bütün Urfalıların ve önemli kurulların gönlünde yerini almaktadır. Yeniden kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun inşallah" diye konuştu.

Kaynak: İHA